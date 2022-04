Ad Arezzo un premio “Oscar” della moda capelli internazionale

L’hair stylist Fabrizio Del Buono, titolare in città del salone “Privé”, si è aggiudicato il terzo posto nella categoria “video” al Grand Trophée AIPP (Association Internationale Presse Professionelle Coiffure), la competizione di settore più ambita al mondo. In gara 532 collezioni di moda-capelli da ben 32 Paesi. Del Buono era già salito sul podio del premio ben 3 volte in altre categorie, classificandosi al secondo posto e due volte al terzo. Attualmente è in semi finale nella sezione Avant Garde di un altro premio internazionale di settore: il Live Fashion Hair Awards di Fuerteventura.

Un aretino è entrato nel “gotha” internazionale dei parrucchieri: Fabrizio Del Buono, titolare ad Arezzo del salone “Privé”, si è aggiudicato il terzo posto nella categoria “best video” al Grand Trophée AIPP (Association Internationale Presse Professionnelle Coiffure), la competizione più ambita al mondo del settore, dove ad attribuire i premi è la stampa specializzata. Nati nel 1997, gli AIPP Award sono l’equivalente degli Oscar per il cinema.

“Sono felice di poter condividere questo traguardo con il mio team e con la città di Arezzo, che entra così a pieno diritto nei circuiti internazionali della moda per capelli”, sottolinea Fabrizio Del Buono, 52 anni, senese di origine ma ormai aretino di adozione, che alla passione per le acconciature unisce da sempre quella per la pittura. “Fabrizio Del Buono è insieme imprenditore e artista, un creativo che ha saputo ritagliarsi un posto di tutto rilievo nel suo settore, senza mai voler abbandonare la provincia per palcoscenici magari più illuminati. Segno che le grandi idee e la volontà aprono ogni porta”, dice la vicedirettrice della Confcommercio aretina Catiuscia Fei.

In gara quest’anno per il Grand Trophée AIPP c’erano ben 532 collezioni di moda-capelli da ben 32 Paesi. Grande quindi la soddisfazione per Del Buono, che non è nuovo a traguardi importanti: in passato era già salito sul podio del premio AIPP ben 3 volte in altre categorie, classificandosi una volta al secondo posto e due volte al terzo. Ha inoltre ricevuto vari premi nazionali e cover di riviste qualificate.

Questa volta a convincere la giuria è stato il video della collezione Foliage (visibile qui: https://vimeo.com/643217614/f2a46b096f), ispirato alle atmosfere autunnali e girato dentro una faggeta del parco naturale di Pietraporciana (Patrimonio UNESCO dal 2004). Proprio dalla metamorfosi della natura in autunno, Del Buono ha tratto ispirazione per i cambiamenti di colore e forme nelle acconciature femminili, che nelle immagini suggestive del corto hanno giocato a farsi alberi, foglie, muschio e fiori.

A curare regia e logistica del video sono stati Dario Pichini e Federico Livi, che grazie all’uso di un drone offrono uno sguardo poetico sulla bellezza di un luogo incontaminato, con la suggestiva colonna sonora del brano The Forest, composto appositamente dal tastierista dei Negramaro Andrea De Rocco. Completano l’opera i vestiti realizzati da Samuel Scapigliati e Marco Cica, che tengono conto del contesto con tagli contemporanei e materiali ricercati, poi il trucco sapientemente creato dal make-up artist Graziano Senesi. Le foto realizzate da Claudio Gangi ricercano effetti teatrali. Nel team di Fabrizio Del Buono i suoi fedeli assistenti Mino, Ela, Mirjeta e Martina, che con lui lavorano nel salone di Arezzo e lo seguono nei progetti di moda capelli.

Foto della collezione Foliage sono attualmente in semi finale anche nella sezione Avant Garde di un altro premio internazionale di settore: il Live Fashion Hair Awards, istituito a Fuerteventura, in Spagna.