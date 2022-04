60 minuti: la democrazia non è un corsa contro il tempo

Argomento: bilancio consuntivo. Ora di conoscenza: le 10. Ora di discussione: le 11. Qualcosa non funziona nella programmazione del lavoro della Presidente Chiassai. O forse non è condivisibile la sua idea di partecipazione, di ruolo e dignità del Consiglio provinciale, di democrazia.

Ha infatti convocato la seduta del Consiglio per domani mattina alle 11 e alle 10 il Segretario generale dell’Ente sarà a disposizione dei consiglieri per presentare le pratiche, tra le quali, il bilancio consuntivo. Pensiamo sia evidente che per nessun consigliere e per nessun gruppo sia possibile in 60 minuti la lettura di un bilancio, la riflessione su di esso, l’individuazione di elementi di criticità, la definizione dei contenuti di un possibile intervento.

Questo atteggiamento della Presidente Chiassai non è una novità. I consiglieri del centro sinistra incontreranno i giornalisti alle ore 11 di domani (venerdì 29 aprile) in Consiglio provinciale.