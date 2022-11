Al via l’edizione 2022 di “Borgosport”

Conto alla rovescia per l’edizione 2022 di “BorgoSport”. L’appuntamento è per sabato 19 novembre al Palasport di Sansepolcro. Dalle 17 alle 19.30, la tradizionale vetrina sulle realtà sportive cittadine, presentate da Silvia Epi e dal noto giornalista Rai Ugo Russo, “amico” di vecchia data della nostra città e profondo conoscitore della pratica agonistica.

“Il nostro Comune” dichiara il sindaco Fabrizio Innocenti “è grato a tutte le associazioni che con passione e impegno portano avanti il loro lavoro anche e soprattutto a beneficio delle giovani generazioni, e che continuano ad ottenere prestigiosi risultati nelle varie discipline. A loro è dedicato BorgoSport, in modo da esaltare agli occhi della comunità società e atleti, ringraziarli per la loro volontà e premiarli per i traguardi raggiunti”. Ad impreziosire la manifestazione quest’anno la presenza di ospiti prestigiosi. A cominciare da Giovanni Galli, uno fra i migliori portieri italiani a cavallo degli anni ’80 del secolo scorso, Campione del Mondo nel 1982 con gli Azzurri di Bearzot, valoroso guardiano di club blasonati come Fiorentina, Milan, Torino e Napoli.

Ci sarà anche Giulia Gabbrielleschi, nuotatrice specializzata nella disciplina del fondo, pluripremiata ad Europei e Mondiali di categoria dal 2011 ad oggi, capace di conquistare 1 oro, 5 argenti e 4 bronzi fin qui in carriera. E infine due arcieri molto apprezzati. Matteo Boancina, atleta paralmpico che vanta un ricco palmares, ed Elisabetta Mijno, specialista nell’arco ricurvo, tante partecipazioni alle Paralimpiadi dal 2012 e molte medaglie che hanno ornato il suo collo e reso orgogliosa l’Italia.

“Accogliamo con grande piacere questi Campioni” conclude il sindaco Innocenti “che rappresentano un vanto per il nostro Paese. La loro presenza sarà un ulteriore stimolo per tutte le nostre società sportive e per gli atleti. Non esclusivamente per centrare futuri risultati di spessore, ma per veicolare il messaggio che lo sport fa bene sia fisicamente che mentalmente, ed è fondamentale ad ogni età, unendo e creando condivisione, insegnando disciplina e sana competizione. Un’autentica palestra di vita”.