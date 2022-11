Allarme fino a domani maltempo in Toscana

di Laura Privileggi

Forti piogge nel corso della notte in diverse regioni Italiane e nel Valdarno. L’aereonautica militare come sempre in questi casi consiglia di evitare di andare su strade soggette ad allagamenti, evitare quelle alberate e non alloggiare nei seminterrati. Fare attenzione a tendoni tensostrutture, capannoni da cui potrebbero cadere tetti. Neve sui 1000 metri. L’allarme durerà fino a mercoledì mattina. Per ora solo alcune strade allagate ma non si segnalano gravi danni. La pioggia ed i temporali tornano a farsi sentire dopo i mesi di siccità estivi.

Allerta anche sulla costa: pioggia neve e mareggiate. Sospesi i traghetti per l’Elba. Nevicata sull’Abetone e in Val di Luce.

L’inverno si sta annunciando in piena regola.