“Ambitour”: ieri a Castiglion Fiorentino 40 fra amministratori e responsabili degli Ambiti

Testimone casuale Daniele Bennati, il Ct della nazionale di ciclismo su strada italiano, impegnato in un allenamento in vista dei Mondiali di ciclismo

Simpatico fuori programma ieri mattina a Castiglion Fiorentino durante la visita dei 40 amministratori, tra sindaci e assessori, all’interno del progetto di Anci Toscana e Toscana Promozione, denominato “Ambitour”. Nel piazzale della Torre del Cassero, una delle aree visitate dalla delegazione, c’era anche il Ct della nazionale di ciclismo su strada italiano, Daniele Bennati, impegnato in un allenamento in vista dei Mondiali di ciclismo in programma nei prossimi giorni in Australia. Bennati, testimone casuale dell’innovativa iniziativa nata per sostenere e qualificare il turismo della Toscana, non si è sottratto agli scatti che lo immortalano insieme agli amministratori e i responsabili degli Ambiti alla panchina del Belvedere “Leonardo da Vinci”.

Dopo il grande successo della prima tappa sperimentale in Lunigiana, ieri, quindi, si è svolta la seconda tappa che ha visto la Valdichiana con le sue eccellenze enogastronomiche la protagonista assoluta della giornata itinerante nata con lo scopo di creare una collaborazione diretta e concreta allo sviluppo e alla regia dell’iniziativa da parte dei comuni coinvolti. Un modo inedito per promuovere le connessioni, le buone pratiche e la collaborazione, tanto preziose in un settore sempre più competitivo e a livello globale. Una formula che ha l’obiettivo di rafforzare la destinazione turistica della Toscana dall’interno, perché tutti gli attori si sentano parte di un unico progetto, come partner attivi e non come concorrenti.

Tra i presenti anche Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica; Simone Gheri, Direttore di Anci Toscana; Michele Angiolini, delegato alle politiche per il turismo di Anci Toscana e sindaco di Montepulciano e la Dmc “Valdichiana Experience”. Ad accogliere il gruppo a Castiglion Fiorentino sono stati il sindaco Mario Agnelli e il vice sindaco, Devis Milighetti, la visita ha interessato il centro storico, il Loggiato Vasariano e l’Area del Cassero.