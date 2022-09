Secondo turno di Coppa Toscana: Amen Scuola Basket Arezzo in trasferta

Dopo il successo casalingo dell’esordio contro la Synergy Valdarno l’Amen Scuola Basket Arezzo sarà impegnata Sabato alle ore 21.15 al PalaGalli di San Giovanni contro la Polisportiva neopromossa nel campionato di Serie C Silver. Nella prima giornata di questa Coppa i sangiovannesi sono stati sconfitti per 66-60 dalla Fides Montevarchi. L’Amen cercherà in questa partita di fare un passo in avanti nella preparazione alla Stagione di Serie C Gold che prenderà il via tra due settimane, utilizzando una gara ufficiale per valutare l’inserimento dei nuovi arrivati nei meccanismi di gioco della squadra.

La prima uscita contro la Synergy aveva dato buone indicazioni, ovviamente il primo obiettivo di questa fase di stagione è cercare di portare a tutti i 40 minuti di gioco l’intensità che la SBA ha messo nella seconda parte di gara. Risposte positive sono arrivate anche dai più giovani del gruppo che si sono fatti trovare pronti al momento della chiamata in campo di coach Evangelisti. Con queste premesse gli amaranto si presentano alla sfida di San Giovanni Valdarno, derby che ritorna dopo qualche anno di assenza e che mette in palio due punti che la SBA proverà a prendersi per continuare ad inseguire la possibilità di passare al turno successivo della Coppa Toscana.