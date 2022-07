Amen Scuola Basket Arezzo ed Evangelisti: avanti insieme

La Scuola Basket Arezzo comunica che anche per la stagione 2022/2023 il responsabile tecnico della Prima Squadra sarà Marco Evangelisti, al quarto anno nella Scuola Basket Arezzo il secondo consecutivo alla guida della Serie C Gold. Nella prossima stagione sarà affiancato in panchina da Stefano Liberto che ricoprirà il ruolo di vice allenatore e che rientra così nello staff tecnico della Scuola Basket Arezzo. La Società esprime tutta la propria soddisfazione per la prosecuzione del progetto e del rapporto con il coach. Le parole del Presidente Castelli: “Marco ha dimostrato quest’anno di saper lavorare e far crescere questo gruppo, la sua riconferma arriva nel segno della continuità del nostro progetto dopo i playoff conquistati”.