Andy Murray abbondona il torneo di Madrid per un malore

di Stefano Pezzola

“Non prenderò a calci il mio avversario mentre è a terra“.

Così il tennista Andy Murray commentava nel gennaio 2022 il caso Djokovic aggiungendo che “ognuno è libero di fare la propria scelta, ma ci sono conseguenze per queste decisioni” e che “i vaccini sono sicuri ed efficaci ed sciocco non volare in Australia per questo motivo”.

Da ieri è ufficiale: Andy Murray si è ritirato dal Mutua Madrid Open 2022.

Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori del torneo tramite un tweet.

“Sfortunatamente Andy Murray non potrà recarsi al Manolo Santana Stadium a causa di un malore. Gli auguriamo una pronta guarigione. Novak Djokovic passa ai quarti di finale dopo il ritiro di Andy Murray” recita il messaggio social.

Il serbo è passato dunque direttamente ai quarti di finale ed oggi vincendo con il polacco Hubert Hurkacz è volato in semifinale.

Bentornato Novak ed un augurio di pronta guarigione per Andy.

