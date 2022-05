Nuova primavera musicale sangiovannese, il duo Rosaria Dina Rizzo e Angelo De Magistris

Prosegue la seconda edizione della “Nuova primavera musicale sangiovannese” che rappresenta, in sintesi, il cammino che l’Accademia musicale valdarnese ha percorso nei suoi 50 anni di attività: promozione dei musicisti del territorio, spazio ai giovani talenti, presentazione di artisti di consolidata fama nazionale e internazionale.

Un cartellone di eventi ricco e autorevole, patrocinato dal Comune di San Giovanni Valdarno.

Prossimo appuntamento sarà domenica 8 maggio alle 17 a Palomar con una prima esecuzione assoluta di musiche di Gaetano Donizetti nella formazione violino e pianoforte con la pianista Rosaria Dina Rizzo e il violinista Angelo De Magistris.

Rosaria Dina Rizzo dopo il diploma di pianoforte, ha seguito la masterclass con J. Achucarro, C. Rosen, B. Canino, il corso di perfezionamento con S. Perticaroli alla Sommerakademie Mozarteum di Salisburgo, il corso di perfezionamento alla “Liszt Ferenc Music Academy ” di Budapest e la masterclass presso la Klaviergalery di Vienna. Ha conseguito il diploma alla scuola di musica da camera presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e alla Scuola superiore di musica da Camera del Trio di Trieste. Ha svolto un’intensa attività concertistica in Italia ed in festival internazionali in Germania, Egitto, Croazia, Belgio, Svizzera, Ungheria, Russia, Francia, America, Kazakistan, Bulgaria, Messico, Spagna, Slovenia,Macedonia, Austria, Repubblica Ceca, tournèe in Romania e in

Slovacchia; ha suonato per la radiotelevisione di Bucarest e per radio televisione slovena di Lubiana. E’ risultata tra i primi classificati in vari concorsi nazionali ed internazionali ed ha vinto in trio la medaglia d’oro al XXX Grand Concours International 1999 di Parigi.

Angelo de Magistris, laureato in violino, ha conseguito la laurea specialistica in musica da camera presso il Conservatorio di Musica di Ferrara Istituzione di Alta Cultura. E’ in possesso dell’abilitazione di primo livello all’insegnamento del violino secondo la metodologia “Suzuki”. Si è perfezionato in violino con il maestro Pavel Vernicov con la professoressa Bettina Mussumeli e con il maestro Hans van Dijk e in musica da camera con il maestro Pier Narciso Masi presso l’Accademia internazionale “Incontri col Maestro” di Imola. Ha conseguito con il massimo dei voti il “Diploma Master” di alto perfezionamento in musica da camera, a Ferrara con il maestro Tiziano Mealli, con i maestri Dario De Rosa ed Enzo Porta, con il maestro Bernard Gregor Smith a L’Aquila. E’ stato premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Svolge attività concertistica in diverse formazioni da camera, dedicandosi alla diffusione di alcuni dei maggiori capolavori musicali dal ‘700 ai contemporanei, esibendosi presso importanti istituzioni concertistiche e rassegne musicali, collabora in stagioni liriche, sinfoniche e da camera ricoprendo spesso ruoli di rilievo. E’ stato inoltre invitato a partecipare in qualità di commissario della giuria in concorsi internazionali di esecuzione musicale.

Appuntamento successivo sarà domenica 15 maggio, sempre ore 17, dove, in occasione delle celebrazioni del 75esimo anniversario della Costituzione, si svolgerà un concerto di musica soltanto italiana con il flautista Tito Ciccarese e il pianista Pierluigi Di Tella.

L’ingresso per ogni spettacolo è libero, la prenotazione obbligatoria scrivendo una e-mail a [email protected] o mandando un messaggio Whatsapp al numero 3385098368.

I concerti si svolgeranno nel rispetto delle vigenti disposizioni anti Covid.