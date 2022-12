Anghiari si accende e promette spettacolo: luci di candele e “Tappeto dei ricordi” per inaugurare il cartellone di Natale. Si parte l’8 dicembre

Un’atmosfera unica e suggestiva, colorata e impreziosita dalla bellezza del “Tappeto dei ricordi”. Anghiari durante il periodo più magico dell’anno promette spettacolo, grazie alla magia delle centinaia di candele che dall’8 dicembre illumineranno il borgo regalando un paesaggio pittoresco.

L’illuminazione pubblica artificiale sarà infatti spenta per lasciare il posto a centinaia di fiammelle accese che regaleranno un’atmosfera emozionante, resa ancora più speciale dalla bellezza del “Tappeto dei ricordi”.

Nell’occasione, i negozi saranno illuminate dagli artisti anghiaresi, e sarà inaugurato l’Albero all’Uncinetto a Palazzo Pretorio.

“Il borgo di Anghiari è pronto per il periodo più magico e suggestivo dell’anno – ha dichiarato il sindaco Alessandro Polcri – l’8 dicembre daremo il via al programma delle iniziative che caratterizzeranno tutto il periodo festivo, illuminando le vie del centro con centinaia di candele, accendendo l’albero a Palazzo Pretorio e regalando spettacolo con il Tappeto dei Ricordi. I prossimi giorni sono ideali per fare un giro in uno dei borghi più belli d’ Italia, fra le vetrine illuminate dei suoi negozi respirando un’atmosfera unica, o semplicemente per degustare vini e piatti unici nei ristoranti e bar aderenti al circuito “le vie di Anghiari”.