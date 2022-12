Variazione di bilancio: una manovra importante che parla di solidarieta’

Il 29 novembre scorso il Consiglio comunale ha approvato l’ultima variazione di Bilancio per l’anno 2022.

Il Sindaco Ilaria Mattesini commenta: “Si tratta di una variazione sostanziosa, frutto di un atteggiamento precauzionale e previdente che come amministrazione abbiamo voluto tenere durante questo anno verso la gestione delle risorse dell’ente. La preoccupazione del rincaro energie e della situazione generale, che hanno impegnato enormemente il bilancio dell’ente, ci hanno portato a tenere un comportamento che direi prudenziale, ma con un’attenzione particolare verso il sociale”.

L’amministrazione ha stanziato 68 mila euro per le asfaltature in particolare a Ponte Caliano e via Arcipretura.

E’ stato fatto, inoltre, uno stanziamento per la sistemazione della Cappella di Monte Giovi di 17.400 euro, che versa in condizioni critiche.

Sul territorio, e in particolare sulle aree gioco per i bambini, sono stati stanziati circa 9 mila euro per il ripristino delle altalene.

Da evidenziare anche l’impegno nei confronti del mondo dell’associazionismo, con un contributo complessivo di circa 8500 euro che consente di garantire l’attivazione dei bandi a cui possono partecipare tutte le realtà del territorio.

Un’altra voce di grande importanza contenuta nel bilancio è quella sul sociale vero e proprio con la riconferma dei 15 mila euro per i pacchi alimentari per nuclei familiari fragili e di 10 mila euro per il pagamento delle bollette.

A questo proposito la sindaca commenta: “Su segnalazione dei servizi sociali e preso atto anche delle situazioni che la presente congiuntura economica ha creato, abbiamo proceduto a dare uno spazio importante al sostegno verso i più deboli. Sono molto soddisfatta e orgogliosa di questo bilancio che sostiene proprio l’aspetto sociale e l’aiuto concreto verso i nuclei familiari che sono stati più duramente colpiti dalla crisi”.