Arezzo, con la pedonalizzazione di via Roma: cambiano i percorsi bus

AREZZO, 28 aprile 2022 – Con la conferma del via alla pedonalizzazione di via Roma ad Arezzo, da domani (venerdì 29 aprile) e fino al 31 ottobre, salvo variazioni, saranno in vigore anche modifiche ai percorsi delle linee urbane nei giorni di chiusura alla viabilità, ovvero il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 22.

Previste variazioni di percorso per le linee urbane L1D, L1S, LF4, LF5, LF6, LF8, LF2, LF9, LF3 e CS2. Per le linee extraurbane modifiche per la SI381 e linea Baschetti per la Valtiberina.

Nel dettaglio, le corse della linea L1D provenienti dal capolinea, da via Veneto devieranno per viale Michelangelo (dove sarà collocata una fermata provvisoria) e proseguiranno lungo viale Signorelli e viale Giotto, per poi riprendere il normale percorso. La linea L1S seguirà il normale itinerario fino a viale Giotto poi le corse transiteranno da viale Michelangelo, viale Pier della Francesca (dove sarà presenta una fermata provvisoria) e poi normale percorso. Le corse delle linee LF4, LF5, LF6 e LF8 provenienti da Pratantico, San Leo, Ceciliano e Antria effettueranno normale percorso fino a via Rossellino poi percorreranno via Baldaccio, viale Cittadini, via Veneto, viale Michelangelo (dove è prevista una fermata provvisoria), viale Signorelli e normale percorso. Le corse provenienti da Fonte Rosa, Staggiano, Gaville e Gragnone transiteranno da viale Signorelli, viale Michelangelo, Piazza Guido Monaco (con fermata sul lato Galleria), via Petrarca e poi normale percorso. Le linee LF2, LF9 e LF3 provenienti da San Donato, da via Veneto devieranno il percorso per viale Michelangelo (fermata provvisoria) e viale Signorelli, poi normale percorso. Le corse provenienti dal Cimitero e da via Giotto transiteranno da viale Signorelli, viale Michelangelo e viale Pier della Francesca (fermata provvisoria) e quindi normale percorso. La linea CS2, dal capolinea Baldaccio prosegue per via Cittadini, via Veneto, viale Michelangelo (fermata provvisoria), viale Signorelli e riprende il normale percorso. La linea SI381 e linea Baschetti in uscita da Arezzo e dirette in Valtiberina, dovranno proseguire su via Baldaccio, viale Cittadini, viale Veneto, via Arno, via Leonardo da Vinci, viale Mecenate, su via Signorelli, viale Giotto per poi riprendere il percorso regolare.

Nei giorni di pedonalizzazione e nelle fasce orarie previste, saranno sospese le fermate di via Crispi 76 (codice ARZ105), via Guido Monaco (A0140) e via Petrarca (A0135_1).

Avvisi informativi di Autolinee Toscane saranno presenti anche alle fermate. Per tutti i dettagli sulle variazioni in vigore è possibile accedere alla sezione “Avvisi” del sito www.at-bus.it.