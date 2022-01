Arezzo Domenica 30 Gennaio ospita i Campionati Toscani di Cross Corto e CDS Promozionale

Domenica 30 Gennaio la U.P.Policiano con il patrocinio del Comune di Arezzo e la Fidal Toscana, organizza il Campionato Toscano di Cross Corto ,Ultima prova del Grand Prix di Cross e la 1^ prova del Campionato di società settore promozionale presso il Parco Pertini (zona Giotto ) di Arezzo.

Sono previsti al via oltre 500 atleti in rappresentanza di tutte le società toscane distribuiti nelle 6 gare previste che disputeranno dai metri 1.500 per le categorie Ragazzi\e ai 2000 metri per le Cadette, 2500 metri per i Cadetti e metri 3000 per gli allievi\Junior\Promesse e Senior Maschile e Femminile.

Le gare si disputeranno presso il Parco Pertini dalle ore 9,00 alle ore 13,00 in cui la metà dell’area del parco verrà utilizzata per le gare, fruibile solo per gli atleti, accompagnatori, dirigenti e personale dell’organizzazione curata dalla U.P.Policiano con il supporto della Croce Bianca di Rigutino e la protezione civile della Racchetta.

Tutto secondo le disposizioni emanate dalla Federazione per il contrasto alla pandemia.

Saranno presenti i migliori atleti\e toscani che si giocano il titolo sulla distanza dei metri 3.000 , in campo femminile , la fiorentina Greta Settino e la lucchese Francesca Setti sono le favorite, in cui potrebbero inserirsi anche le atlete aretine della Polisportiva Policiano ,Valentina Mattesini (2^ a Policiano) e Virginia Leonardi.

In campo maschile favoriti sono il livornese Nicola Baiocchi , il fiorentino Alessandro Terranova e forse anche gli aretini sempre della Polisportiva Policiano, Evgenii Krivoshev, Michele Pastorini, Emanuele Graziani e Alessandro Tartaglini oltre all’intramontabile Giuseppe Cardelli.

Nel settore giovanile , buone prestazioni potrebbero venire da Sara Giorni dell’Atl. Avis Sansepolcro , Giacinta Sarchini dell’Atl. Sestini e Flavio Marchetto della Weloveinsulina.

Programma:

Ritrovo Ore 8,30 Parco Pertini entrata con Green Pass via Giotto difronte al Bar

Ore 10,00 Partenza km 3 Maschile (Campionato Toscano)

Ore 10,20 Partenza km 3 Femminile (Campionato Toscano)

Ore 10,50 Partenza km 2 Cadette (1^ prova CDS promozionale)

Ore 11,15 Partenza km 2,5 Cadetti (1^ prova CDS promozionale)

Ore 11,40 Partenza km 1,5 Ragazze (1^ prova CDS promozionale)

Ore 12,10 Partenza km 1,5 Ragazzi (1^ prova CDS promozionale)

Al termine di ogni gara verranno effettuate le premiazioni.