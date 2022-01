Ottavia Piccolo al Teatro Dante, nuovo spettacolo della stagione

SANSEPOLCRO – Torna mercoledì 2 febbraio la stagione teatrale al “Dante” di Sansepolcro. In cartellone c’è “Cosa Nostra spiegata ai bambini” di Stefano Massini.

Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo tornano a confrontarsi in scena, a dare forma e struttura ad un teatro necessario, civile, in cui il racconto dell’etica passa attraverso le parole, i timbri e le azioni di coloro che spesso non hanno voce.

Anche a questo spettacolo sarà consentito l’accesso ai soli abbonati e si potrà entrare solamente con mascherina FFP2 e Green pass rafforzato.

Per evitare assembramenti all’ingresso del teatro, gli abbonati sono invitati a recarsi personalmente (non sarà possibile verificare il Green pass per interposta persona) agli uffici Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Sansepolcro la mattina del 2 febbraio dalle 9 alle 13,30 oppure alla Biblioteca nel pomeriggio dalle 15 alle 18,30 per la verifica del Green Pass rafforzato (si consiglia di portare anche il cartaceo), a seguito della quale sarà rilasciato un tesserino nominativo che dovrà essere presentato la sera per accedere, senza ulteriore controllo del certificato anticovid.

All’ingresso del teatro verrà rilevata la temperatura: se risultasse superiore ai 37,5° C l’accesso non sarà consentito. La commedia avrà inizio alle 21 e sarà vietato l’accesso dopo l’avvio dello spettacolo. Si raccomanda di presentarsi con congruo anticipo, tenendo conto che il teatro sarà aperto già alle 20.

Per informazioni: Tel. 0575732283 – 0575732231 – 0575732219