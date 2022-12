Ad Arezzo, dalle ore 7.30 alle ore 20.30 dei giorni 17, 18, 24, 25, 26 e 31 dicembre 2022 e poi nei giorni del 1°, 6, 7 e 8 gennaio 2023, le corse urbane della linea C effettueranno il normale percorso fino a via Sangallo, per poi deviare in via Gamurrini e via Tarlati, transitando dalla rotatoria S. Clemente, e riprendendo il normale itinerario.