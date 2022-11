Assemblea dei soci di Orgoglio Amaranto

In vista dell’approvazione del bilancio della S.S. Arezzo, come consuetudine, il direttivo di Orgoglio Amaranto indice un’assemblea dei soci per confrontarsi sull’argomento prima che il comitato, in veste di socio di minoranza, venga chiamato ad esprimere il voto sull’atto.

L’assemblea si terrà giovedì prossimo 17 novembre alle 21,15 nella sala stampa dello stadio Città di Arezzo.

Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio della S.S. Arezzo, il passaggio di quote dalla Mag alla New Energy, i progetti per il centenario e il rinnovamento della sede.