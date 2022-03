Auditorium delle Santucce: “la Strada per Utopia”

Domani, sabato 12 marzo, dalle 15 alle 18, presso Auditorium delle Santucce, si tiene la quinta masterclass del progetto “La strada per Utopia”, tenuta dalle costumiste Francesca Vecchi e Roberta Vecchi (“Diaz – Non pulite questo sangue”; Luciano Ligabue – Made in Italy; ecc.).

“I COSTUMI NEL CINEMA – senza cultura non si progetta” è il titolo del workshop durante il quale saranno anche esposti alcuni costumi delle sorelle Vecchi, durante l’evento. Questa masterclass come le altre che si sono già tenute sono funzionali alla realizzazione di un cortometraggio presso Castiglion Fiorentino a cui prenderanno parte innumerevoli giovani locali che condividono la passione per arte e cinema.

Il progetto in questione è cofinanziato da ANCI e Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo la vittoria del bando “Fermenti in Comune”, redatto dal Comune di Castiglion Fiorentino, in collaborazione con “L’ulcera del signor Wilson” e “CapoTrave / Kilowatt”.