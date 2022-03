Serie A2: Sabato derby tra Cortona e Pieve a Nievole

Cresce l’attesa nel mondo boccistico toscano per il derby di Serie A2 tra Briganti Mangimi Cortona Bocce e Pieve a Nievole, che andrà in scena al Bocciodromo Comunale “Basanieri” di Cortona sabato 12 marzo alle 14.30.

Il match, valevole per la quinta giornata del Girone 2 Centro Nord di Serie A2, la seconda divisione nazionale, si preannuncia equilibrato e ricco di giocate. Cortona Bocce, alla sua seconda stagione in categoria, è reduce dal primo successo stagionale in casa contro Cagliari, che le ha consentito di riportarsi nel gruppone di centroclassifica. La squadra guidata dal CT Angeletti e capitanata da Michele Ricci e annovera i giovanissimi cresciuti in casa Riccardo Mazzoni, Michele Mazzoni e Giacomo Cecchi, il veterano Santi Lazzeroni e il forte Gianluca Pettirossi.

Pieve a Nievole, all’esordio nelle competizioni nazionali, si trova al secondo posto dietro ai fortissimi trevigiani della Giorgione 3villese. La compagine guidata dal tandem Da Gragnano-Fondi ha riportato in Toscana giocatori di assoluto valore, negli scorsi anni in forza a squadre del centronord: Giacomo Lorenzini, il capitano, i giovani Niko Bassi e Matteo Franci.

Con loro ci sono protagonisti indiscussi delle ultime stagioni: Massimo Matteo, Luigi Pellegrini, Aldo Forese e Romeo Simoncini. La compagine pievarina ha portato a casa numerosi successi negli ultimi mesi in competizioni individuali e a coppie.

Tra i tanti motivi di interesse della sfida c’è anche il confronto tra Giacomo Cecchi e il nonno Luigi Pellegrini, legatissimi ma stavolta opposti sul campo.

Al Bocciodromo Comunale di Cortona è atteso il pubblico delle grandi occasioni per un incontro considerato l’apice del boccismo toscano delle ultime stagioni.