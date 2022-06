Baldaccio Bruni Anghiari: importanti conferme nello staff tecnico e nella rosa

Prime importanti conferme per la Baldaccio Bruni Anghiari in vista della stagione calcistica 2022-2023, in riferimento allo staff tecnico e per ciò che concerne la rosa a disposizione del nuovo mister Renato Borgo. La società biancoverde comunica con soddisfazione di avere raggiunto l’accordo sia con il preparatore atletico Properzio “Cino” Faraglia che con il preparatore dei portieri Michele Ceppodomo, due assolute garanzie nei rispettivi ruoli e due colonne della Baldaccio.

Importanti conferme arrivano anche in riferimento all’organico. La società è infatti felice di ufficializzare la permanenza in biancoverde del portiere classe 1998 Brian Vassallo e di 3 centrocampisti: il classe 1999 Gianluca Bruschi, il classe 2000 Claudio Torzoni e il classe 2002 Giovanni D’Aprile. I 4 giovani calciatori hanno dato un contributo fondamentale alla squadra nel raggiungimento della salvezza e saranno punti di forza del gruppo anche nel campionato di Eccellenza Toscana 2022-2023.

“Siamo molto felici – ha spiegato il direttore sportivo biancoverde Alessandro Bruni – di annunciare ufficialmente che Vassallo, Bruschi, Torzoni e D’Aprile saranno con noi anche nella prossima stagione. Crediamo in loro e loro credono nel nostro progetto, così come ci credono il preparatore atletico Faraglia e il preparatore dei portieri Ceppodomo. Conferme importanti a cui ne seguiranno altre nei prossimi giorni e che insieme all’arrivo in panchina del neo mister Renato Borgo rappresentano una prima fondamentale base su cui costruire la nuova Baldaccio. L’obiettivo è dar vita ad una rosa competitiva in ogni reparto che ci consenta di ben figurare in campionato”.