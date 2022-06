La scrittrice Chiara Montani a Sansepolcro: un successo

Una due giorni di intense suggestioni, quella trascorsa a Sansepolcro in compagnia di Chiara Montani. L’apprezzata scrittrice, autrice dei due romanzi gialli “Il mistero della pittrice ribelle” e “La Ritrattista” editi da Garzanti e ai vertici delle classifiche di vendita, in cui prende forma un Piero della Francesca nell’inedita veste di indagatore di misteri rinascimentali, è stata protagonista di un tour ricco di incontri e di spunti.

La visita all’Aboca Museum dove è rimasta affascinata dalla splendida collezione in esso contenuta, quella al Museo Civico di via Aggiunti che custodisce alcuni dei capolavori di Piero, il cordiale incontro con il professor James Banker e con l’artista Franco Alessandrini, il “pranzo letterario” organizzato per lei dalla “Libreria del Frattempo”, la conoscenza con le due realtà folkloristiche cittadine universalmente riconosciute come il Gruppo Sbandieratori e la Società Balestrieri, condotta per mano dal prezioso supporto del sindaco Fabrizio Innocenti e dell’assessore alla cultura Francesca Mercati.

E poi l’iniziativa pubblica nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi, dove si è intrattenuta con una folta platea che ha applaudito a lungo il racconto dei suoi lavori e del suo amore per l’arte e per Piero della Francesca, nel dibattito moderato dal giornalista Francesco Del Teglia, ideatore e organizzatore di questa sua visita al Borgo. “Sono stati davvero due giorni indimenticabili e il vostro calore mi ha rapito il cuore” ha scritto nel suo messaggio Chiara Montani prima di ripartire “Tornerò senz’altro, spero presto. La Valtiberina e Sansepolcro sono fantastici così come la sua gente. Vi abbraccio cordialmente tutti”.