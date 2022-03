Bibbiena: Festa del papà a Bosco di Casina

Domani 19 marzo alle ore 15.00 il Comune di Bibbiena, in particolare l’Assessorato all’Ambiente, invita i cittadini a festeggiare insieme la Festa del Papà presso Bosco di Casina per prendersi cura insieme delle piante.

Daniele Bronchi, Assessore all’Ambiente del Comune di Bibbiena e promotore dell’iniziativa, commenta: “Padri figli e figlie insieme per fare una cosa bella, ovvero prendersi cura delle piantine messe a dimora. Ho voluto così dare un senso in più a questa giornata dedicata ai padri. Alla guerra rispondiamo con la cura. Alla violenza rispondiamo con il buono esempio che i padri danno ai figli. L’orto botanico urbano che abbiamo voluto inserire all’interno di Bosco di Casina è un’occasione di crescita interiore per i nostri figli e un modo per rinsaldare relazioni all’insegna della crescita spirituale di ognuno in relazione alla natura che ci circonda”.

Ricordiamo che Soci e Bosco di Casina sono stati oggetto di una bella iniziativa sull’ambiente, promossa dal comune e da un insieme di appassionati raccolti nel collettivo Horticola. Sono stati infatti creati due orti botanici con vecchie cultivar del Casentino a scopo educativo e conoscitivo.

Inoltre il recupero di Bosco di casina, un esempio di bosco urbano pienamente inserito nel contesto di Bibbiena, è stato uno dei progetti lanciati dall’amministrazione.

Per ulteriori informazioni sulla giornata di domani potete scrivere a [email protected]