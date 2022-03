Il torneo Junior Next Gen Italia volge alle fasi finali

AREZZO – Il torneo Junior Next Gen Italia volge alle fasi conclusive. Sabato 19 marzo, dalle 14.30, i campi del Tennis Giotto ospiteranno le finali dei tabelloni maschili Under12 e Under14 che porranno termine ad un percorso che, nelle due categorie, ha coinvolto centosessanta giovani tennisti provenienti da tutto il centro Italia. Lo Junior Next Gen Italia rientra infatti in un circuito nazionale di tornei che, promosso direttamente dalla federazione, ha conosciuto ad Arezzo la prima tappa e che proseguirà ora fino all’autunno attraverso una serie di appuntamenti che permetteranno di individuare le maggiori promesse del tennis giovanile tricolore.

I tornei maschili hanno visto emergere proprio un gruppo di atleti in rappresentanza del Tennis Giotto che sono stati protagonisti di un entusiasmante cammino costellato di successi. Una delle giornate più importanti è stata giocata giovedì 17 marzo quando la ristretta cerchia di ragazzi ancora in corsa ha disputato prima gli ottavi di finale e poi i quarti di finali, con il circolo aretino che è riuscito ad emergere con ben tre tennisti: Zeno Roveri del 2010 ha conquistato la semifinale nell’Under12, mentre Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia del 2008 hanno raggiunto lo stesso traguardo nell’Under14.

Particolarmente positivo è risultato anche il torneo di Gianmarco Cartocci che si è arreso agli ottavi dell’Under14 e di Brando Andreani che si è fermato ai sedicesimi dell’Under12, andando così a confermare la qualità del settore giovanile del Tennis Giotto. Il percorso di questi tennisti è stato supportato dal tifo e dal sostegno dei compagni di circolo che, giorno dopo giorno, hanno sospeso i loro allenamenti per ritrovarsi sugli spalti e seguire lo Junior Next Gen Italia, godendo così dell’opportunità di vedere incontri giovanili di altissimo livello direttamente sui campi in terra rossa di via Divisione Garibaldi. L’appuntamento è ora fissato per il 19 marzo per assistere alle prime finali di un circuito che proseguirà poi con la seconda tappa al via dal 15 aprile a Cagliari.