Bilancio positivo per la 47^ Mostra Mercato dell’Artigianato

Si è conclusa domenica sera, dopo dieci intense giornate, la 47ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana che si è svolta nel centro storico di Anghiari dal 22 aprile al 1° maggio e che ha messo come sempre in risalto, in uno dei borghi più belli d’Italia, le eccellenze del “fatto a mano” realizzate dagli artigiani del territorio e non solo. Oltre 40 nel complesso le botteghe che nel corso della mostra hanno aperto i battenti, tanti come di consueto i visitatori arrivati ad Anghiari da ogni parte d’Italia.

La manifestazione, tornata a svolgersi nel periodo tradizionale dopo due anni di cambiamenti dovuti alla pandemia e senza le restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, è stata come sempre organizzata dall’Ente Mostra Valtiberina Toscana, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo-Siena, la Regione Toscana, CNA Arezzo, Confartigianato Arezzo, la Provincia di Arezzo, il Comune di Anghiari, l’Associazione Pro-Anghiari e la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. Il bilancio è decisamente positivo e questa 47ª edizione ha confermato, ancora una volta, la mostra di Anghiari come uno degli eventi di riferimento per tutto il settore.

Longevità e capacità di mettere in evidenza la tradizione restando al passo con i tempi testimoniano lo stato di salute della manifestazione e rappresentano una solida base per il futuro. Ripartendo dalle eccellenze dell’artigianato (anche per ciò che concerne il settore artistico) e dal fascino di Anghiari, aggiungendo ogni anno importanti novità per crescere ulteriormente.

Il Comitato Organizzatore ha espresso unanime “soddisfazione per lo svolgimento di questa bella e intensa edizione che ha fatto segnare il ritorno alla normalità e l’apprezzamento degli artigiani e dei numerosi visitatori. Grazie alle persone che sono venute ad Anghiari, agli espositori, alle istituzioni, agli sponsor e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della mostra. Appuntamento al 2023, sempre ad Anghiari, per ammirare ancora una volta le eccellenze di artigianato ed arte in uno dei borghi più belli d’Italia”.