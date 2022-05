Festa della Croce di Anghiari, torna il tradizionale evento: c’è attesa per lo spettacolo pirotecnico

Anghiari si prepara ai tradizionali festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, in programma oggi 3 maggio. Nata come festa della locale Confraternita di Misericordia, la festa del 3 maggio diventò con il passare degli anni la festa patronale di Anghiari e oggi è la data che più di tutti caratterizza la comunità anghiarese.



Il programma di questa sera prevede la Santa Messa alle ore 18 nella Propositura di Anghiari, seguita dalla tradizionale processione per le strade del paese con la reliquia della Santa Croce, aperta come sempre dai Confratelli della Misericordia con l’antica cappa nera. La tradizione prevede che ogni Anno Santo si porti in processione l’antico Crocifisso della Badia, mentre ogni cinque il crocifisso nuovo, che staziona nella facciata della chiesa della Croce, nella sommità di Anghiari. Anche lo stradone principale del paese, quello che lo taglia a metà e scende diritto fino a congiungersi alla “diritta” che porta a Sansepolcro, porta il nome di “via della Croce” ed è a testimonianza del culto alla Croce che nei secoli rimane ancora vivo ad Anghiari. Alle 22 i festeggiamenti continueranno con la tradizionale tombola in piazza Baldaccio, a cura della misericordia, che ogni anno raccoglie alcune centinaia di persone da tutta la vallata. L’evento di concluderà alle 24 quando prenderà il via lo spettacolo pirotecnico che illuminerà l’intero borgo tra lo stupore e l’entusiasmo dei presenti.