“Borgo del Natale” al via l’8 dicembre

Sansepolcro si appresta a vivere un Natale denso di fascino grazie al ricco calendario di eventi che la città e le frazioni propongono per il periodo più festoso dell’anno, reso possibile dalla preziosa collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Consorzio Terre della Valtiberina e CNA.

A partire dall’8 dicembre Sansepolcro si “accende” e promette di regalare emozioni magiche a grandi e piccini.

Giovedì 8 alle 17 verranno accese le luminarie del Centro Storico e sarà quella l’occasione per dare il via a tutte le iniziative che interesseranno sia la città di Sansepolcro che le frazioni.

Un cielo stellato si accenderà sulla piazza. Da lì si snoderà lungo via Matteotti il Villaggio del Natale, composto da 17 casette di legno in cui sarà possibile trovare tante idee regalo per le festività ormai alle porte, ma anche prodotti tipici da gustare. Il Villaggio sarà aperto dalle 10 alle 20 nelle date 8-11, 16-18 e 23-26 dicembre ed è frutto di una rete di collaborazione importantissima che vede protagonisti gli artigiani, commercianti ed esercenti della zona che hanno praticamente sdoppiato le proprie attività portando in centro i loro migliori prodotti. Così sarà possibile scaldarsi con un buon vin brulè o gustare piccole leccornie realizzate dagli chef e pasticceri locali, acquistare prodotti di artigianato unici da regalare o regalarsi, tutto in un’atmosfera che avvolgerà il centro storico come mai prima d’ora.

Sempre l’8 dicembre sarà inaugurata la 3^ Mostra di Arte presepiale organizzata dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina, che sarà allestiva nella splendida cornice della Chiesa dei Servi e resterà visibile fino al 6 gennaio ed espone opere presepiali appartenenti ad artisti della Valtiberina.

Il 10 dicembre alle 17 si aprono le porte della chiesa di Santa Marta dove è in allestimento il GRANDE PRESEPIO della Società Rionale di Porta Romana, quest’anno intitolato “Tra servi e signori nasce Gesù”.

La frazione di Gricignano quest’anno ha organizzato un suggestivo Presepe Vivente che sarà visibile a partire dalle 17:15 nei giorni 26 dicembre e del 1 e 6 gennaio 2023.

A Santa Fiora tre appuntamenti da non perdere fino al nuovo anno.

Per tutta la durata delle festività il centro storico sarà inoltre animato da varie iniziative ideate e realizzate dalle tante realtà associative locali per coinvolgere grandi e piccini.

Anche a cultura è protagonista del Natale, il Museo Civico infatti ha messo in calendario alcune aperture serali per permettere di vivere al meglio l’arte della Città anche in orari insoliti.

Proseguono inoltre le visite guidate alla Casa di Piero della Francesca.

Lo Spazio Bernardini-Fatti Museo della Vetrata, fin dal mese di novembre, ha organizzato una serie di appuntamenti dedicati a chi vuole conoscere da vicino l’arte del vetro e la sua storia.

Sempre parlando di cultura il 24 dicembre nella Sala espositiva di Palazzo Pretorio sarà inaugurata come da tradizione la Mostra collettiva artisti del Borgo che sarà aperta fino al 6 gennaio. Palazzo Alberti inoltre ospita dal 10 dicembre all’8 gennaio la mostra di Francesco Dindelli.

Anche quest’anno è stata fondamentale la collaborazione fra le parti, il comune di Sansepolcro ringrazia tutti i protagonisti e in particolar modo per il grande contributo nell’organizzazione del calendario degli eventi le Associazioni di categoria i Commercianti del Centro Storico oltre alle frazione e le tante associazioni che hanno collaborato in pena sinergia.