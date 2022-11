Iniziati i lavori di adeguamento sismico della Palestra Buonarroti di Sansepolcro

“La risposta concreta alle necessità della scuola e delle associazioni sportive cittadine, che riguarda una struttura che per troppo tempo è stata lasciata in stato di abbandono. L’ulteriore riprova che a noi piace parlare con i fatti, le sterili polemiche le lasciamo agli altri”.

Così Riccardo Marzi, assessore ai lavori pubblici, commentando il via ai lavori di adeguamento sismico della Palestra Buonarroti, cominciati nella giornata di martedi 22 novembre. Il progetto, redatto a seguito di accurate indagini sulla vulnerabilità sismica di entrambi gli edifici che avevano denunciato crepe sulle condizioni di sicurezza, prevede interventi di adeguamento delle strutture – palestra e spogliatoi – mediante l’inserimento di setti in cemento armato, la realizzazione di fasciature antiribaltamento e l’inserimento di nuove travature reticolari in acciaio.

“Gli interventi” prosegue Riccardo Marzi “andranno a mutare l’attuale aspetto della palestra e degli spogliatoi solo in minima parte ma consentiranno di adeguare simicamente il complesso”. Avranno un costo totale di 450.000 euro, con contributo della Regione Toscana. I lavori sono stati aggiudicati all’impresa “Parisi Costruzioni srl” di Sansepolcro per un importo netto di appalto fissato in 376.000 euro, consegnati alla ditta in data 17 novembre scorso e dovranno concludersi entro il 25 luglio del prossimo anno.