Borgo Music Festival: un fine settimana intenso a Sansepolcro

Tre serate di musica e grandi emozioni. Cala il sipario sul fine settimana di Borgo Music Festival in cui la Piazza principale di Sansepolcro è stata teatro di tre appuntamenti dedicati alle più belle sonorità del passato e del presente, riproposte da grandi artisti che hanno saputo far emozionare il pubblico che, pienamente coinvolto, ha seguito le diverse esibizioni.

Il weekend si è aperto con la serata organizzata da Errevutì in cui si sono alternati sul palco le cover band dei Dire Straist, On The Night, e David Bowie, Just for One Day. Due grandi nomi del panorama musicale internazionale riproposti da artisti che hanno fatto fare ai presenti un tuffo negli anni d’oro del rock.

Sabato, salvi dalle previsioni meteo che avevano previsto pioggia e temporali, è stato possibile assistere ad una serata intensa ed emozionante in cui Simone Cristicchi e Amara, accompagnati da grandi musicisti, hanno ammaliato il pubblico proveniente da più parti d’Italia, interpretando brani del repertorio di Franco Battiato in chiave mistica, lasciando spazio alle emozioni più intense.

Domenica sera la musica classica l’ha fatta da padrone con il Baritono Andrea Sari che ha organizzato e messo in scena uno spettacolo con grandi ospiti, in cui si sono alternati sul palco cantanti, musicisti, attori e ballerini. Così come recitava il titolo dell’evento, “Note di gioia”, la serata è scivolata via in maniera armoniosa e coinvolgente.

La città di Sansepolcro ringrazia protagonisti e spettatori di un fine settimana che ha dato modo di far vivere sensazioni forti, rievocando ricordi e riscoprendo melodie passate, rese quanto mai attuali e vive dagli artisti che hanno animato il palco di Piazza Torre di Berta.