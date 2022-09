Titolo di Tennis Under 15 a Agnese Gentili e Tennis Club castiglionese

Si è conclusa una settimana di grande tennis con l’assegnazione dei titoli italiani a livello giovanile in tante sedi dislocate in tutta Italia. Con grande soddisfazione ed orgoglio il Tennis Club Castiglionese conquista con Agnese Gentili (in coppia con Vittoria Segattini) il titolo di campioni d’Italia di doppio femminile U15.

Il Circolo Colle degli Dei di Velletri è stato il palcoscenico per la categoria Under 15 dove Agnese Gentili ed il Tennis Club Castiglionese si sono posti sul tetto d’Italia! Dopo una settimana di battaglie Agnese insieme a Vittoria, e accompagnata dal maestro Nicola Valenti, conquistano il titolo italiano Under 15 di doppio superando in finale la coppia Rizzetto/Nosei per 6-1 6-4.

Il circolo castiglionese ha seguito con passione tutti gli incontri trasmessi in diretta su SupetenniX e ha gioito sabato 3 settembre alle ore 15.30 quando Agnese ha chiuso il match dopo 5° match point.

Lo scudetto è una grande soddisfazione ed il coronamento di un percorso di crescita del Tennis Club Castiglionese, della sua Top School e di tutti coloro che si prodigano ogni giorno per raggiungere ottimi risultati senza mai dimenticarsi che l’obiettivo principale è crescere piccoli atleti, insegnare loro il valore educativo dello sport e formare uomini e donne: questo è il Tenni Club Castiglionese e il suo progetto #TCCto2023 riservato ai piccoli atleti che ci vogliono provare!

Brava Agnese campionessa italiana, il Tc Castiglionese è orgoglioso di te.