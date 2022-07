Brigata del Raggiolo: un gioco di orientamento tra le bellezze di Raggiolo e Quota 

Un gioco di orientamento tra le bellezze di Raggiolo e Quota. Domenica 17 luglio è in programma la seconda edizione di “Orienteering tra i borghi” che, promosso dalla Brigata di Raggiolo e dalla Pro Loco di Quota, permetterà di vivere una giornata di avventura e di esplorazione su un doppio percorso: il primo per gli escursionisti più esperti e il secondo adatto a principianti e famiglie con bambini. L’iniziativa apre la rassegna RaggioloEstate2022 e viene riproposta in seguito alla partecipazione e all’entusiasmo registrati nel 2021 quando, nonostante il maltempo, decine di iscritti furono coinvolti in una sfida che ha rappresentato anche un’occasione per divertirsi e per scoprire le bellezze del territorio tra i due borghi casentinesi alle pendici del Pratomagno.

Il ritrovo di domenica 17 luglio è fissato per le 10.30 nel piazzale del Ponte a Quota dove gli esploratori riceveranno una cartina e una missione che richiederà di raggiungere vari punti nel bosco, accompagnando lungo l’antico sentiero medievale che è stato riconosciuto come un tratto del Cammino di Dante in Casentino e che porta verso Raggiolo attraverso luoghi suggestivi quali il maestoso ponte dell’Usciolino e i resti dell’antica pieve di Sant’Angelo. La gara sarà aperta alla partecipazione individuale o di gruppo, e terminerà alle 16.30 con le premiazioni dei vincitori delle due categorie “Principianti” e “Esperti”. Il pranzo potrà essere portato in autonomia o prenotato dalla Brigata di Raggiolo; per partecipare è necessaria l’iscrizione contattando i numeri 334/239.77.58 o 392/206.88.57.