Primo appuntamento di Teatro Archeologico: al Parco del Sodo approda “Nessun elenco di cose storte”

Sale l’attesa per il primo appuntamento di Teatro Archeologico, la rassegna teatrale organizzata e diretta dall’associazione rumorBianc(O) che, da quattro anni a questa parte, trasforma i siti archeologici di Cortona in veri “teatri” naturali, offrendo esperienze artistiche e culturali tutte da vivere. Realizzata con il contributo della Fondazione CR Firenze e promossa dal Comune di Cortona, dal Museo MAEC e dell’Accademia Etrusca in accordo con la Direzione regionale dei Musei della Toscana e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Siena, Grosseto e Arezzo, con il sostegno di Cortona Photo Academy e in collaborazione con Sosta Palmizi, Omnia Guide e Libri Parlanti, l’edizione 2022 alzerà il sipario domenica 17 luglio nell’affascinante cornice del Parco archeologico del Sodo con numerose novità e momenti di approfondimento tra storia antica e teatro contemporaneo.

“Siamo felici di presentare questa nuova edizione di Teatro Archeologico, con un format rinnovato e ancora più ricco – spiega Chiara Renzi, presidente di rumorBianc(O) e direttrice artistica della rassegna; – il teatro contemporaneo in spazi non convenzionali sarà nuovamente il pretesto per dar vita a una rassegna capace di valorizzare le bellezze e le eccellenze del nostro territorio e di creare un’occasione di fruizione culturale a trecentosessanta gradi.”

Domenica 17 luglio, la rassegna inizierà alle ore 18.30 con il Talk Archeologico condotto da Patrizia Rocchini della Biblioteca del Comune di Cortona: un momento di approfondimento e riflessione che legherà i temi trattati dallo spettacolo teatrale in cartellone alla storia della civiltà Etrusca. Parlando con l’attrice Sandra Garuglieri e l’etruscologa Simona Rafanelli, già direttrice del Museo civico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, il talk toccherà argomenti come il rapporto dell’umanità con il fenomeno della morte e la forte spiritualità del popolo etrusco. Alle 21.15, per la prima volta in notturna, si accenderanno invece i riflettori su “Nessun elenco di cose storte”, la produzione targata Atto Due, scritta e diretta da Oscar De Summa e interpretata da Sandra Garuglieri. Uno spettacolo che, pur prendendo spunto da fatti di cronaca e dal racconto di tutte quelle attività che ruotano intorno alle grandi sciagure, si configura come una storia capace di sviscerare il vero rapporto degli uomini con la morte, attraverso un gioco che si propone di scoprire chi ha ucciso la morte stessa.

“Dopo una sciagura aerea, un terremoto, un incidente qualunque, c’è una grande attività intorno al luogo della disgrazia – spiega la compagnia Atto Due – Attività per cui i governi investono molte risorse. Perché non si può lasciare i familiari senza un corpo da piangere o, diversamente detto, non si può lasciare un corpo senza un nome e senza la ritualità che, a quel nome, corrisponde”.

Il primo appuntamento di Teatro Archeologico vedrà, inoltre, altre tre novità in cantiere: un book point ricco di suggerimenti di lettura a tema, curato dalla libreria indipendente Libri Parlanti di Castiglion del Lago; la mostra fotografica di Cortona Photo Academy che, attraverso i suoi scatti, ripercorrerà la storia di Teatro Archeologico dalla prima edizione a oggi; e l’atteso Ristoro Etrusco realizzato da Scara e Beo in programma alle ore 19.30: un vero ristoro ispirato alla tradizione culinaria etrusca, volto a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e i suoi prodotti a Km0.

Il biglietto relativo all’appuntamento di domenica 17 luglio avrà un costo di 15 euro comprensivo di tutte le attività in programma (ingresso gratuito per i bambini fino a 4 anni). Gli ingressi sono acquistabili anche online nella sezione dedicata del sito web del MAEC di Cortona al link https://www.maec.app/, dove sarà possibile acquistare anche un abbonamento per l’intera rassegna a prezzo scontato. Per maggior informazioni su spettacoli e informazioni, è possibile inviare una mail a [email protected]. Prenotazione obbligatoria e posti limitati.