Calcit: domenica torna il Mercatino dei Ragazzi in Piazza San Jacopo

Domenica 16 Ottobre 2022 dalle ore 08 alle ore 19 torna il Mercatino nella piazza da dove partì nell’ Ottobre del 1978. Tra i partecipanti, circa 30 espositori con 70 banchi, sarà presente anche l’Associazione donne operate al seno Andos Arezzo; ottobre è il mese della prevenzione del tumore del seno e sarà quindi anche una occasione per promuovere l’ adesione allo screening mammografico.



Presenti i collaboratori di Santa Firmina, i collaboratori di Ponticino, il Gruppo Femminile Calcit, il gruppo Mani&Cuore per il Calcit, il gruppo Aspettando il mercatino, il Liceo Scientifico F. Redi, il gruppo Bloom Your Own Way, le Donne rossoverdi del quartiere di Porta Crucifera ed altri storici partecipanti ultratrentennali. Il ricavato sarà un destinato al sostenimento del Servizio Cure Domiciliari Oncologiche – Servizio Scudo.