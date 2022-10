“Nata in via dei Chiodi”: a Terranuova la presentazione del libro di Flora Galassini

Sarà presentato sabato 15 ottobre, alle ore 17, in sala consiliare “Nata in via dei Chiodi. Racconto di vita vissuta”, il libro di Flora Galassini, edito da edizioni Betti. Il volume racconta la storia di una bambina vissuta nel dopoguerra e diventata donna e lavoratrice molto in fretta. Squarci di vita in quella “via dei Chiodi” (perché in un vecchio fondo, due uomini, facevano i chiodi, ma la vera strada era via 22 Luglio) in cui le difficoltà dei grandi si consumano insieme al desiderio di spensieratezza dei bambini.

“Flora – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – è una persona con una storia personale coerente che si è sempre spesa molto per la nostra comunità. Quando ho letto i primi estratti del suo libro mi è venuto subito in mente l’archivio dei diari di Pieve Santo Stefano che raccoglie gli scritti di persone che, pur non facendolo di professione, riescono con uno stile di scrittura spontaneo, originale e vero a raccontare sé stessi e gli altri”.

“Flora è una persona che nel mondo del lavoro ha lottato contro le disparità che penalizzavano le donne e nel suo vivere civile si è sempre adoperata nel servizio verso gli altri. Oggi è presidente dell’Auser, un’associazione che quotidianamente offre un contributo determinante per supportare tanti nostri concittadini. Vi aspettiamo dunque sabato in sala consiliare, sarà un’occasione per raccontare Terranuova, come era e com’è oggi, con lo sguardo e la schiettezza di una persona che ha sempre amato la nostra città”.

Il monito che il libro lascia è un insegnamento di tenacia, determinazione, costanza e risolutezza che contribuisce a diffondere un’immagine culturalmente diversa della donna, emancipata, lavoratrice e partecipe della vita della sua comunità.