Campionato Seconda Categoria girone L: Faellese 0 Palazzo del Pero 0

Un punto importante, che arriva al termine di una bella prestazione contro una delle prime della classe. È questa in sintesi la prova dimostrata quest’oggi dalla Faellese, che in casa ferma sullo 0-0 gli avversari del Palazzo del Pero. Prima del calcio d’inizio, le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo di Giovanni Piazzesi, padre di Daniele, consigliere della società Faellese. Entrando nel dettaglio del match, è stata una partita molto fisica e intensa, soprattutto in mezzo al campo dove entrambe le formazioni non si sono di certo risparmiate, anche con contrasti molto duri.

Poche, invece, le chiare occasioni da gol da entrambe le parti e in quelle che la Faellese è riuscita a costruire è mancato quel pizzico di cattiveria (e di fortuna) in più che avrebbe potuto fare la differenza nel risultato. Il primo tempo è stato sostanzialmente equilibrato, ma anche nervoso per alcuni falli di gioco registrati. Dal punto di vista offensivo, non ci sono grosse emozioni da segnalare e si va all’intervallo sullo 0 a 0 con una Faellese ben organizzata e che tiene testa a un Palazzo del Pero che mostra di avere grandi qualità fisiche e atletiche.

Il secondo tempo è più divertente: al 48’ la Faellese si fa vedere su un calcio di punizione battuto da Pallanti, il pallone arriva sul secondo palo dove Butti di testa non colpisce con la necessaria convinzione. Al 57’ è il Palazzo del Pero che si fa vedere in avanti, con un bello scambio in velocità che dalla sinistra libera Forciniti che prova un insidioso tiro dalla distanza ben respinto da Ciucchi. Un minuto dopo è Magni per la Faellese a impensierire Iacobelli: dopo aver ricevuto la sfera da Pallanti l’attaccante azzurro si accentra e tenta la conclusione, deviata in corner.

La Faellese si dimostra compatta e cerca di pressare alta i propri avversari, provando a rendersi pericolosa sui diversi calci piazzati conquistati. Il Palazzo del Pero accetta l’ingaggio e tenta sfruttare in contropiede gli spazi che i padroni di casa concedono. Al minuto 85’ Gariate scocca un tiro violento dalla lunghissima distanza e il portiere degli ospiti è bravissimo a rispondere con una super parata che spinge il pallone in corner. Nessuno segna poi fino al fischio finale, 0 a 0 e un punto a testa.

US FAELLESE

Ciucchi Firli(46’ Fittipaldi) Fingalli Pallanti Butti Franci Magni Gariate Riccio(72’ Iuorio) Casabona(86’ Gaglio) Del Chiappa(52’ Menicalli)

A disposizione: Forni Porretta Caselli Fittipaldi Gaglio Iuorio Menicalli

All: Lombardo

PALAZZO DEL PERO

Iacobelli Ercolani Fabbriciani(62’ Severi) Villani Perilli(65’ Sobhy) Sorini Mattesini Poggi(86’ Del Pia) Fedeli(84’ Coulibaly) Forciniti Sacrestano

A disposizione: Viroli Palazzini Severi Fazzuoli Del Pia Paperini Coulibaly Sobhy

All: Ginotti

Marcatori: /

Arbitro: sig. Fantoni della sezione di Valdarno