Campionato Seconda Categoria, girone L: Faellese 0 – Santa Firmina 0

FAELLESE

D’Ambrosio Forni Kulaj Pallanti(68’ Della Marca) Bamba Betti Bruno Garramone(74’ De Marco) Aliu(82’ Kapplanaj) Tiranno Ferrini(87’ Santoro)

A disp: Martucci De Marco Santoro Riccio Kapplanaj Fondelli Porretta

All: Zavaglia

SANTA FIRMINA

Guerri Donati(45’ Palazzini) Casali Fragalà(65’ Perilli) Villani Mariottini Orlandi(77’ Banelli) Cerbini(77’Pallanti) Mangani Agretti Serrapica(71’ Casucci)

A disp: Gudini Palazzini Del Pace Perilli Casucci Mattesini Pallanti Falsetti Banelli

All: Terrazzani

Arbitro: sig. Biagiotti della sezione di Siena

Pareggio ad occhiali per la Faellese, che in casa non va oltre lo 0-0 contro gli avversari del Santa Firmina. Primo tempo piuttosto equilibrato, giocato con ritmo da entrambe le formazioni. La Faellese si fa vedere pericolosamente in avanti intorno al quarto d’ora con un bel taglio palla al piede dalla destra di Forni che libera e serve in profondità Tiranno che prova la conclusione sul primo palo ma il tiro viene respinto in angolo dal portiere. Al 33’ è il Santa Firmina che prova ad impensierire i padroni di casa con un calcio di punizione dal limite battuto da Agretti, ma D’Ambrosio è attento e ben posizionato e respinge di pugno.

Poco prima dell’intervallo la Faellese va vicina al possibile gol del vantaggio, letteralmente: pallone crossato dalla destra in area per Bruno che sfrutta un’uscita sbagliata del portiere e colpisce di testa ma il suo tentativo, smorzato, viene respinto sulla linea dalla difesa aretina. Nel secondo tempo l’ago della bilancia pende decisamente dalla parte della Faellese, complice anche un netto calo sul piano fisico del Santa Firmina. Al 68’ Aliu tenta una conclusione di rapina in area girando sul secondo palo un pallone ben crossato dalla linea di fondo dalla destra da Forni, il tiro esce di un soffio. Faellese decisamente a trazione anteriore che nel giro di pochi minuti (al 76’ e al 78’) colleziona due occasioni in area pressoché identiche con Ferrini, ben servito dalla sinistra da Della Marca: il primo tentativo finisce alto sopra la traversa, il secondo viene bloccato centralmente dal portiere. I padroni di casa continuano a spingere, ma la difesa del Santa Firmina regge: al fischio finale il punteggio è di 0 a 0.