MM Subbiano 9ª Giornata vs Montagnano

MONTAGNANO – Nona giornata del campionato di Promozione Toscana girone D con i gialloblé di mister Bronchi arrivano a Montagnano per affrontare la squadra di Scarnicci. Tre i punti di differenza in classifica, con il Subbiano che vuol proseguire il trend positivo ma consapevole che oggi sarà una partita molto difficile contro una squadra decisa ad invertire la rotta.

Primi 5 minuti a dir poco pirotecnici con tre occasioni clamorose ambo le parti: prima Liserre non trova la porta, poi Cetoloni colpisce il palo su corner e infine Undini che non imprime la forza giusta su ottimo traversone di Gisti. Si procede a rime alterne con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Ad una supremazia territoriale e di possesso del Subbiano, si contrappone la velocità degli attaccanti del Montagnano. Ancora Subbiano con Pavani, ma la palla finisce alta. Al minuto 38 occasione ghiotta sui piedi di Tarantino, ma anche in questo caso la palla termina alta. Al 44’ punizione di pavani che sfiora il palo, così come quella di Alomar pochi minuti dopo. Si va a riposo sul risultato fermo sullo 0-0.

Riprende il secondo tempo con un Subbiano più convinto di fare sua la partita. Al minuto 63 Ruggeri su assist di Gisti porta il Subbiano in vantaggio. 10 minuti dopo Falsini ha sul sinistro l’occasione per chiudere la partita ma la palla sbatte sulla difesa avversaria. Quando ormai sembra che la partita sia finita, al minuto 89 rigore netto su Diallo che Alomar trasforma per il

definitivo 1-1. Non succede più niente e la partita termina così.

MM SUBBIANO Lancini, Orlandini, Mannelli, Daveri, Frijo, Undini, Gisti, Marmorini, Ruggeri, Pavani, Liserre.

A disp: Lottini, Chisci, Falsini, Mannelli, Terzi, Casini, Dauti, Cendali

All.: Bronchi Dimitri

ASD MONTAGNANO: Magi, Tarantino, Galeotti, Gregori, Cetoloni, Nocciolini, Sorini, Mazzoni, Bianconi, Alomar, Cerofolini

A disp: Poponcini, Marchetti, Maccari, Rampini, Chiucolo, Poggesi, Valentini, Diallo, Bennati.