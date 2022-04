Campionato Seconda Categoria girone L: S.Marco La Sella 2 – Faellese 0

SAN MARCO LA SELLA

Pasqui Marelli(63’ Scarpellini) Stocchi Terracciano Bruschi Boschi Leonelli(45’ Gjoka) Bennati Barbagli M.(83’ Barbagli L.) Alunno(75’ Francini) Ciabattini(45’ Giovacchini)

A disp: Barbagli L. Mencucci Marcucci Francini Gjoka Scarpellini Giovacchini

All. Gudini

FAELLESE

Ciucchi Firli(70’ Bruno) Fingalli Fittipaldi Butti Franci(88’ Del Chiappa) Gariate Bicari Iuorio Menicalli Riccio(83’ Caselli)

A disp: Forni Porretta Caselli Bruno Del Chiappa

All. Lombardo

Marcatori: 69’ Alunno, 84’ Scarpellini

Arbitro: sig. Spagnuolo della sezione di Siena

Sconfitta in trasferta per la Faellese, che perde per 2 a 0 sul campo del San Marco La Sella. Una partita sostanzialmente equilibrata quella tra le due formazioni, con il risultato che matura tutto nel secondo tempo con i padroni di casa bravi a spegnere le ambizioni degli azzurri colpendoli nel loro momento migliore.

I primi 45 minuti della gara scorrono via senza particolari emozioni, buon ritmo da entrambe le parti ma nessuna delle due squadre di fatto impensierisce l’altra.

Di rientro dall’intervallo la partita si fa divertente e la Faellese sembra spingere di più in apertura di frazione: al 59’ una bella manovra libera Bicari sulla destra che mette in area un cross insidioso per Riccio che per un soffio non riesce a toccare il pallone, anticipato dal difensore.

Un minuto dopo è ancora la Faellese a farsi vedere, stavolta sulla fascia sinistra: Gariate avanza con una interessante percussione che lo porta al tiro da dentro l’area, ma Pasqui è abile a respingere la conclusione ravvicinata. Al 62’ è il San Marco La Sella a sfiorare il vantaggio con il subentrato Giovacchini che dalla distanza prova il tiro piazzato sul secondo palo, chiamando in causa Ciucchi che si allunga per una grande parata a mezz’altezza.

L’appuntamento con il gol per i padroni di casa è rimandato però solo di qualche minuto: al 64’ è Alunno a portare in vantaggio i suoi. La Faellese perde un possesso velenoso a centrocampo e il pallone arriva velocemente sui piedi del numero 10 dei padroni di casa che dal limite si gira bene e incrocia rasoterra sul secondo palo; 1 a 0.

La Faellese accusa il colpo, pur cercando in qualche modo di scuotersi: al 72’ ci prova Butti che butta il pallone in avanti dalla lunga distanza; il suo cross prende velocità con il vento e rischia di infilarsi sotto la traversa, ma Pasqui è reattivo e tocca la sfera in calcio d’angolo. Al minuto 84’ il San Marco La Sella trova il gol che chiude la gara con Scarpellini: ripartenza sulla destra dei padroni di casa con il numero 19 che vince il contrasto spalla a spalla con Franci e non perde di lucidità sull’uscita di Ciucchi; Scarpellini controlla bene il pallone e in dribbling supera l’estremo difensore della Faellese appoggiando in rete sul primo palo.