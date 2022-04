Le mie uova di Pasqua

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Siete stufi di presentare le uova di Pasqua sempre nello stesso modo..?!! Allora eccovi la mia ricetta velocissima, sfiziosa e simpaticissima per presentare le uova in modo colorato e diverso quest’anno!!

Sia che le utilizzate come antipasto che come stuzzichino a Pasqua, Pasquetta o nei giorni a venire per utilizzare le ultime uova benedette, questa ricetta la troverete fantastica quanto gustosa!

INGREDIENTI:

30 gr maionese

5 uova sode(benedette)

80 gr tonno sott’olio sgocciolato benissimo

2 cucchiai capperi asciutti

Pepe q.b.

foglioline di menta fresca per guarnire(facoltativo)

Olio e.v.o. q.b.

Vi servirà inoltre:

Un mixer/piccolo frullatore

PREPARAZIONE:

Riunire nel bicchiere di un mixer/frullatore la maionese – preparatela da voi in 30 secondi con la mia ricetta qui

https://www.arezzoweb.it/2019/maionese-aromatica-velocissima-le-ricette-di-zenzerocannella-484154.html

– i capperi ed il tonno e frullare alla massima velocità fino ad ottenere un composto liscio e cremoso.

Con una lama molto affilata e bagnata dividere a metà le uova sode, togliere delicatamente i tuorli con l’aiuto di un cucchiaino e porli nel bicchiere con la salsa al tonno.

Frullare di nuovo finché non si sarà creato un composto molto denso, corposo ed omogeneo.

Riporre il bicchiere del mixer in frigo per mezz’ora.

Riprendere il composto, prelevarne un bel cucchiaino pieno alla volta (più o meno quanto basta a ricreare il tuorlo mancante nelle mezze uova sode rimaste vuote).



Ungersi i palmi delle mani con olio evo quanto basta e roteare l’impasto a formare una pallina che depositerete delicatamente dentro la metà di ogni uovo sodo.

Decorare con una fogliolina di menta fresca e una bella macinata di pepe.

Conservare in frigo fino a poco prima di servire.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci