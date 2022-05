“Campus Festa della Mamma”: alla Fraternita dei Laici tornano i laboratori creativi per bambini

Ritornano al Museo della Fraternita dei Laici i laboratori manuali e creativi dedicati ai più piccoli. L’appuntamento è per sabato 7 maggio dalle ore 15:00 alle 17:30, in occasione della Festa della Mamma, dove i bambini partendo da materiali di recupero e utilizzando colori e colla, potranno realizzare tanti piccoli doni per le proprie mamme.

Il laboratorio è stato ideato per bambini dai 6 ai 10 anni. I posti sono limitati quindi si consiglia la prenotazione entro mercoledì 4 maggio chiamando al numero: 0575 24694.