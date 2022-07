Carolina Paganini ha rinnovato il contratto con l’ACF Arezzo

L’Arezzo Calcio Femminile è felice di annunciare ufficialmente che la calciatrice Carolina Paganini ha rinnovato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2023.

Prosegue il sodalizio tra l’Acf Arezzo e l’attaccante classe 1999, autrice nella scorsa stagione di 11 reti che hanno contribuito fortemente alla vittoria del campionato di serie C da parte delle ragazze “Imbattibili”. Cresciuta nel settore giovanile amaranto, a soli 16 anni Paganini ha fatto il suo esordio in prima squadra. In carriera, con la maglia amaranto, ha realizzato oltre 30 reti. Al termine della stagione 2022/2023 è stata premiata dalla società per aver raggiunto il prestigioso traguardo delle 130 presenze con la maglia dell’Arezzo. Per Carolina, ormai, l’amaranto è diventato una seconda pelle.