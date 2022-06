Castel Focognano: L’amministrazione comunale scrive a Sei Toscana per le problematiche inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

“Riteniamo doveroso segnalare la presenza in ambito comunale di malfunzionamenti e disservizi nella raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. In particolare si segnala la situazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti che sono rotti o malfunzionanti ed anche maleodoranti. Per questo aspetto, al limite della decenza in alcuni casi, si chiede un immediato e urgente intervento per ricondurre il servizio offerto ad uno standard qualitativo eccellente, dato il costo dello stesso. Prosegue Rosini: Questa situazione crea non pochi problemi alla Amministrazione Comunale che si trova a dover raccogliere e fronteggiare le sempre più frequenti lamentele dei propri cittadini per le carenze di un servizio la cui qualità dipende esclusivamente da Voi. A questo si aggiunga il continuo aumento dei costi del Piano Economico Finanziario che costringe l’Amministrazione ad un sistematico aumento delle tariffe senza un corrispondente miglioramento della qualità del servizio offerto. In buona sostanza ci troviamo a dover fare gli esattori per un servizio qualitativamente scarso e inefficiente i cui costi sono diventati insostenibili e, essendo in continuo aumento, costringono l’Amministrazione a dover far fronte alle continue e legittime lamentele dei propri cittadini che vedono negli amministratori comunali la causa diretta dei disservizi. E’ arrivato il momento di invertire la rotta provvedendo da un lato a migliorare lo standard qualitativo dei servizi offerti e al contempo ad invertire la dinamica dei costi in continua, costante crescita. Faremo tutto il possibile per porre fine a questo modo di operare dove Voi, a prescindere dall’effettivo servizio effettuato, vi avvalete delle varie Amministrazioni Comunali per fare cassa e lasciate alle stesse l’ingrato compito di rispondere dei disservizi. Conclude Rosini – Siamo disponibili ad un confronto franco sulle problematiche evidenziate e confidiamo in un sollecito riscontro a cui faccia seguito nei fatti un evidente ed effettivo miglioramento del servizio offerto che possa giustificare l’incremento dei costi del piano economico finanziario.” Infine l’amministrazione invita i cittadini a rivolgersi per disservizi e/o problematiche inerenti la raccolta dei rifiuti al numero verde 800 127484.