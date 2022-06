Misericordia di Arezzo: riprende la raccolta per l’Ucraina

La Misericordia di Arezzo ricomincia una raccolta in generi di primaria necessità – alimentari, acqua, farmaci e materiali sanitari non scaduti – per l’Ucraina. Da lunedì 27 giugno p.v. Qui modalità e orari.

Dal lunedì prossimo 27 giugno la Misericordia di Arezzo riprende a fare la raccolta dei generi alimentari e medicinali di primaria necessità per l’Ucraina.

La raccolta è nuovamente aperta presso la sede della Confraternita, in via Garibaldi 143, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì compresi, tra le ore 15:00 e le ore 18:00, a cominciare naturalmente – come anticipato in apertura – da lunedì 27 giugno 2022.

Si raccomanda a coloro che vorranno farci oggetto della propria disponibilità e generosità per l’Ucraina di portare i materiali da lasciare in Misericordia solo all’interno degli orari previsti e in modo che si tratti esclusivamente di generi alimentari, farmaci, materiali per medicazioni (quest’ultimi naturalmente non scaduti).

Grazie ancora una volta a tutti coloro che intenderanno così aiutarci ad aiutare!