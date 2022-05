Castiglion Fiorentino: si conclude il progetto sulla sicurezza stradale alla Strasicura Park

Mercoledì e giovedì scorsi, i bambini frequentanti la classe quarta delle scuole elementari di Castiglion Fiorentino hanno partecipato alle giornate conclusive del progetto di sicurezza stradale portato avanti dal comando di Polizia Municipale. Due i progetti che sono stati sviluppati durante l’anno scolastico in corso. Il primo “A piccoli passi” destinato a tutte le classi primarie del territorio, il secondo denominato “Io sono amico di Stop” a favore delle classi quarte. “L’educazione e la prevenzione sono una parte importantissima del nostro lavoro. I ragazzi si stanno divertendo e questo è molto positivo e i feedback che arrivano sono estremamente interessanti e positivi. I bambini sono molto attenti e scrupolosi nel seguire le regole, per noi questo è importante” dichiara il comandante della Polizia Municipale, Marcellino Lunghini. Il progetto ha impegnato il corpo di Polizia Municipale castiglionese nelle lezioni che si sono tenute durante l’anno scolastico alla presenza degli insegnanti. In queste due mattine conclusive del progetto, alla Strasicura Park, i bambini hanno messo a frutto gli insegnamenti utilizzando i mezzi auto costruiti nelle lezioni precedenti.

Il progetto, come detto, ha come fine l’insegnamento della sicurezza stradale. “L’Amministrazione comunale anche quest’anno ha voluto portare avanti il progetto di educazione stradale rivolto a tutte le classi della scuola primaria del nostro territorio. Riteniamo sia importante che i nostri figli acquisiscano sin da subito la conoscenza ed il rispetto del codice della strada, sia per la propria sicurezza che per lo sviluppo del proprio senso civico. La strada è il luogo dove passiamo molte ore della nostra giornata, a piedi o con i mezzi ed è fondamentale che i nostri ragazzi conoscano le regole e le responsabilità che ci aiutano ad essere tutti più consapevoli e sicuri. Un ringraziamento particolare al Comandante Marcellino Lunghini ed a tutti gli agenti della nostra Polizia Municipale che, attraverso il gioco, hanno saputo trasmettere, ai nostri piccoli utenti, informazioni e nozioni che gli saranno utili anche da grandi” conclude l’assessore all’Istruzione, Stefania Franceschini.