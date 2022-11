Ceccarelli, gestire I lavori sulla Sr71 con rispetto degli utenti della strada

“É grave, come accaduto ieri, che si gestiscano lavori su una strada fondamentale come Sr 71 senza avere alcun rispetto per i cittadini, costretti a code chilometriche nella zona di Pollino, a Bibbiena, per un semaforo messo senza nessun preavviso”.

Con queste parole il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Vincenzo Ceccarelli commenta le notizie sui gravi disagi sopportati da tanti utenti casentinesi. “Presenterò una interrogazione per sapere chi è il responsabile organizzativo, chi ha firmato le ordinanze, chi avrebbe dovuto fare adeguata comunicazione e cosa si intende fare nella futura organizzazione dei lavori, per evitare che la presenza di cantieri contemporanei e limitrofi crei disagi insostenibili da chi transita su questa arteria fondamentale.

Sono solidale con i cittadini che mi hanno contattato per manifestarmi il loro disagio, ma tengo a precisare che l’unica mia “colpa” nel caso è quella di aver garantito le risorse per realizzare l’opera, ma ad oggi non ho alcun ruolo nella realizzazione. E già che ci siamo – conclude Ceccarelli – vorrei occuparmi di quelli che potrebbero diventare disagi definitivi anziché temporanei e finalizzati a lavori di miglioramento della strada.

E in questo senso vorrei sapere chi ha autorizzato quello scempio di rotatoria a Rassina, che avrebbe dovuto essere sperimentale e, dopo tre anni, nonostante i pareri negativi della Regione è sempre al suo posto, e probabilmente non rispettando i parametri previsti dalle norme vigenti. E vorrei sapere a chi devono rivolgersi per chiedere un risarcimento i cittadini che avranno danni a causa di incidenti, come già ce ne sono stati a causa di quella sconclusionata sperimentazione”.