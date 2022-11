Domenica Amen Scuola Basket Arezzo in trasferta al PalaTagliate di Lucca 

Nel weekend delle giovanili big match Lunedi per gli Under 19 Gold

Domenica pomeriggio alle ore 18 l’Amen Scuola Basket Arezzo scenderà in campo sul parquet del PalaTagliate di Lucca, casa del Basketball Club formazione reduce da una bella ma sfortunata prestazione in casa della capolista Prato. Affidata in panchina a coach Nalin Lucca può contare in regia sull’esperienza di Tempestini tra l’altro secondo marcatore della squadra con 14 punti segnati a partita dietro a Simonetti top scorer con 15 punti. Sempre oltre la doppia cifra di realizzazione viaggiano anche Lippi e Burgalassi, con Del Debbio che frenato da un infortunio non è riuscito ancora ad esprimersi al meglio così come Barsanti.

In casa Amen sembrano superati gli acciacchi che avevano limitato Castelli e Lici nella partita casalinga con Altopascio, per questo la SBA si presenta alla sfida di domenica con il chiaro intento di mettere in difficoltà i padroni di casa per provare ad inseguire la terza vittoria consecutiva. Arbitri dell’incontro saranno i Sigg. Russo di Firenze e Cavasin di Rosignano Marittimo (LI) che alzeranno la palla a due alle ore 18.

Nel weekend del settore giovanile da segnalare la sfida di Lunedi alle 20.30 quando al Palasport Estra si sfideranno le prime due della classifica del Campionato Under 19 Gold Amen SBA e Terranuova. Sabato le prime a scendere in campo saranno le ragazze dell’Under 15 Femminile a Firenze contro la Florence, poi sempre in trasferta la Rosini Impianti Under 17 Gold a Siena con il Costone e Tecnoil Under 17 Silver A a San Giovanni con la Synergy. Menzione a parte meritano la squadra Ragazzi di coach Maccanti che alle 18.30 a Firenze contro l’Affrico esordirà nel campionato CSI.

Due le squadre del Settore MInibasket Nova Verta impegnate nel weekend, Sabato gli Esordienti Maschili affronteranno fuori casa il CMB Valdarno, mentre domenica mattina gli Aquilotti 2013 giocheranno a Terranuova.

Infine Lunedi amichevole anche di Basket Integrato con il Centro Tecnico BM SBA che ospita alle 15 il Team Special Synergy di San Giovanni Valdarno.