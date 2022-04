Cena delle rinascite amaranto e maglietta “Generale Pavanel”

30 aprile 2022. Una data da segnare bene nel calendario. Orgoglio Amaranto organizza infatti un evento per celebrare quei momenti in cui, dalle massime crisi dell’Arezzo, il Cavallino è rinato ogni volta sotto la spinta dei suoi tenaci tifosi e di persone speciali.

Le annate chiave le conoscono tutti gli aretini. Il 1993, il 2010, il 2018. Ogni volta si è creata una sinergia intorno all’intenso colore della maglia amaranto che ha dato forza a un progetto, così il Cavallino è tornato a correre sul campo.

Sabato 30 aprile alle ore 20 nei locali del Campo sportivo Il Caggio di Ceciliano si terrà la Cena delle Rinascite alla presenza di alcuni ospiti a sorpresa. Il primo di questi è il Generale Massimo Pavanel, il trascinatore carismatico della Battaglia Totale del 2018 che per la prima volta da quei momenti torna ad Arezzo per incontrare i tifosi amaranto. Per l’occasione è stata messa in stampa una maglietta speciale “Generale Pavanel” che sarà prodotta in numero limitato. Sarà in vendita a 15 euro. Sono aperte le prenotazioni.

Il secondo ospite dell’evento è il presidente dell’Arezzo del 2010 Marco Massetti. Grazie a lui, dopo la tremenda mancata iscrizione al campionato che maturò all’inizio di quell’estate, l’Arezzo potè ripartire. Fu colui che volle fortemente Orgoglio Amaranto per la prima volta all’interno della compagine societaria. Presidente pro tempore e poi tifoso per sempre.

Per partecipare alla cena è obbligatorio prenotare entro venerdì 29 aprile presso Orologeria Pernici di via Cavour 54 oppure Parrucchiera Cristina via Trento Trieste 7/A.

Il contributo per la cena è di 25 euro per gli adulti e 15 euro per i ragazzi sotto i 14 anni. Il menù previsto è composto da un antipasto, un risotto, arista con patate, dolce, acqua, vino e caffè.