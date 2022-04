Settimana nazionale della Salute della Donna

Open Week dal 20 al 26 aprile organizzata dalla Fondazione Onda negli ospedali “bollini rosa”. Le iniziative in Provincia di Arezzo all’ospedale San Donato e in Valdarno all’Ospedale Santa Maria alla Gruccia.

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Gli ospedali bollini rosa della Asl Tse in provincia di Arezzo, il San Donato e la Gruccia, hanno aderito e predisposto un programma inteso e multidisciplinare (servizi consultabili su www.bollinirosa.it date, orari e modalità di prenotazione).

Questi i servizi offerti

Ospedale San Donato

UROLOGIA

Visite urologiche femminili per il pavimento pelvico. Le visite si svolgeranno in data 22/04 previa prenotazione 0575-255342) a partire dall’ 11/04 dal lunedì al venerdì 11-13

CARDIOLOGIA

Visite cardiologiche per le donne 45-55 anni, non cardiopatiche, per la valutazione del rischio cardiovascolare.

Le visite si svolgeranno in data 26/04 previa prenotazione (0575-255374) il 22 e 23/04 in orario 9-13

PSICHIATRIA

Visite psichiatriche per la salute mentale nella donna.

Le visite si svolgeranno in data 20/04 previa prenotazione (0575-255921) dal lunedì al venerdì 9-13

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA

Consulenze dietetiche per il benessere della donna in menopausa.

Le consulenze si svolgeranno in data 26/04 previa prenotazione (334-1045656) in data 19/04 dalle ore 10 alle ore 12

SENOLOGIA

Visite senologiche per la prevenzione del tumore a seno.

Le visite si svolgeranno in data 23/04 previa prenotazione (0575-255437)

Ostetricia e Ginecologia

Prevenzione e rieducazione del pavimento pelvico nella gravidanza e nel post partum (videoconferenza in data 20 aprile 10:30-12:30 con partecipazione tramite link https://uslsudest.webex.com/meet/videoconferenza1)

Visite gratuite dei ginecologi il 22 aprile per ” Il Benessere Sessuale della Donna in Menopausa”.

Ospedale del Valdarno La Gruccia

26 aprile evento dal titolo “LA PREVENZIONE ONCOLOGICA ED ONCOGENETICA E GLI STILI DI VITA” dalle ore 8:30 alle ore 10:30 presso la sala Auditorium all’interno dell’Ospedale con professionisti che affronteranno argomenti legati alla salute femminile.

Sempre il 26 aprile sono in programma consulenze e sedute di prevenzione Oncologica in Ginecologia – Oncogenetica – Oncologia nella donna – HPV e vaccinazione – Dietologica – Riabilitativa – Sosp. fumo

Orario mattina: 08:30 – 13:30 presso il Poliambulatorio 2 Ospedale SM alla Gruccia primo livello

Sarà a disposizione un box informazioni per le pazienti riguardo le attività di prevenzione discusse e riguardo le attività dedicate alle pazienti all’interno del Reparto di Ginecologia ed Ostetricia del presidio.

E’ obbligatoria la prenotazione da effettuarsi per Telefono: 055/9106590 dalle ore 8:30 alle ore 13:00

oppure per email: [email protected]