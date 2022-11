Le citte amaranto escono sconfitte 4-0 dal Sinergy Stadium di Verona. Il Chievo passa grazie alle reti di Dallagiacoma nel primo tempo e di Ferrato (doppietta) e Alborghetti nella ripresa.

CHIEVO VERONA: Bettineschi, Mele, Corrado, Zanoletti (82′ Salaorni), Mascanzoni (67′ Ventura), Scuratti, Kiem, Tardini (57′ Puglisi), Massa (67′ Alborghetti), Ferrato, Dallagiacoma (82′ Tunoaia).

A disposizione: Sargente, Boglioni, Willis, Caneo.

Allenatore: Giacomo Venturi

ACF AREZZO: Sacchi, Fortunati (49′ Costantino), Tuteri, Soro, Lorieri, Paganini, Vicchiarello, Razzolini, Zazzera (53′ Bassano), Ceccarelli (65′ Lulli), Gnisci (65′ D’Alessandro).

A disposizione: Nardi, Binazzi, Tidona, Pasquali.

Allenatore: Emiliano Testini

Chievo Verona – ACF Arezzo 4-0

RETI: 46′ Dallagiacoma, 48′ Ferrato (rig.), 78′ Ferrato, 84′ Alborghetti (rig.) Angoli: 5-4 Recuperi: 2′ – 3′ Ammonite: 40′ Razzolini, 52′ Zanoletti, 64′ Mascanzoni, 73′ Soro, 89′ Mele

Primo tempo

1′ – È iniziata Chievo Verona – ACF Arezzo!

3′ – Tiro al volo di Razzolini sugli sviluppi di un corner: la conclusione è debole e centrale

7′ – Colpo di testa di Scuratti, parata di Sacchi a terra

12′ – Tiro cross di Paganini da posizione defilata sulla destra, palla fuori

15′ – Arezzo pericolosa con un cross sul secondo palo per Gnisci che arriva in scivolata ma non trova la porta

23′ – Ancora una conclusione di Paganini verso la porta, sporcata da un difensore avversario: la palla termina tra le braccia di Battineschi

29′ – Contropiede Chievo Verona, tiro di Tardini dal limite: Sacchi para senza problemi

40′ – Ammonita Razzolini

42′ – Chievo Verona vicinissimo al gol: tiro di Massa da dentro l’area, Sacchi superata ma Soro salva sulla linea!

45′ – Apertura di Zazzera sulla sinistra per Gnisci, che al limite si accentra e tira: Battineschi trattiene

45′ – Concessi 2′ di recupero

45’+1 – Gol Chievo Verona: ha segnato Dallagiacoma

45’+2 – Termina qui il primo tempo

Secondo tempo

46′ – È iniziato il secondo tempo! Nessun cambio nelle due formazioni

47′ – Calcio di rigore per il Chievo Verona

48′ – Gol Chievo Verona: Ferrato dagli undici metri non sbaglia

49′ – Cambio Acf Arezzo: esce Fortunati, entra Costantino

52′ – Ammonita Zanoletti

53′ – Cambio Acf Arezzo: esce Zazzera, entra Bassano

53′ – Punizione dalla trequarti di Vicchiarello: conclusione centrale e nessun problema per Battineschi

56′ – Ci prova Razzolini dalla distanza: Battineschi si allunga e para

57′ – Tiro di Tardini dal limite, conclusione alta sopra la traversa

57′ – Cambio Chievo Verona: esce Tardini, entra Puglisi

64′ – Ammonita Mascanzoni

65′ – Doppio cambio Acf Arezzo: escono Gnisci e Ceccarelli, entrano D’Alessandro e Lulli

67′ – Doppio cambio Chievo Verona: escono Mascanzoni e Massa, entrano Ventura e Alborghetti

69′ – Bello scambio al limite tra Lorieri e Lulli, con la numero 27 che si libera per il tiro ma la conclusione è facilmente leggibile per Battineschi

71′ – Ci prova Bassano con un destro al volo dalla distanza: fuori di poco

73′ – Ammonita Soro

78′ – Gol Chievo Verona: cross con i giri giusti dalla destra, in mezzo Ferrato gira di testa e batte Sacchi

82′ – Doppio cambio Chievo Verona: escono Zanoletti e Dallagiacoma, entrano Salaorni e Tunoaia

84′ – Calcio di rigore per il Chievo

84′ – Gol Chievo Verona: Alborghetti dal dischetto non sbaglia

89′ – Ammonita Mele

90′ – Concessi 3′ di recupero

90’+3 – Termina qui la partita