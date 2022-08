Chiocciolini freddi ripieni di melanzane su crema di pomodoro e origano fresco

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Oggi prepariamo un primo piatto freddo sfiziosissimo e stupendo da portare a tavola! Farete un figurone con amici e famiglia per non parlare del gusto….fresco, saporito e strepitoso, un tripudio di sapori d’estate!!

Regina di questo piatto la melanzana ed il suo re il pomodoro, sentirete che bontà!!!

INGREDIENTI:

(per 4 persone)

1 melanzana grande polposa

2/3 pomodori grandi belli maturi e succosi

Un ciuffetto abbondante di rosmarino fresco

2 spicchi aglio vestito

Olio extra vergine di oliva

Pasta formato extra large a forma di conchiglioni

Sale, pepe

PREPARAZIONE:

Cuocere i chioccioloni -al dente, 3 un passaggio fondamentale- in acqua bollente salata, scolare e lasciar raffreddare su carta assorbente da cucina.

Tagliare la melanzana a dadini piccoli, saltare quindi il tutto in una padella capiente antiaderente con abbondante olio, aglio vestito schiacciato,2/3 rametti tritati di origano fresco, sale, pepe.

Cuocere rimestando spesso per circa 10 minuti, finché le melanzane non risulteranno ben cotte e ben rosolate. Regolare di sale, pepe e spengere. Lasciar raffreddare.

Nel frattempo spellare e pulire i pomodori, mettere la polpa in un mixer/robot da cucina con sale, pepe, olio e qualche rametto di origano fresco.

Ridurre il tutto in crema omogenea.



Comporre i piatti: riempire i chioccioloni con i dadini di melanzane, mettere a cucchiaiate su piatti bianchi fondi una base di crema di pomodoro, adagiare 6 chioccioloni ripieni per porzione, decorare con un rametto di origano fresco e completate con un filo di olio evo.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci