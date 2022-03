Ciak si gira a Figline – foto/video

di Laura Privileggi

Il centro storico di Figline diventa set cinematografico internazionale per due giorni consecutivi, 13 e 14 marzo. C’è stata qualche deviazione al traffico e qualche divieto di sosta durante il tempo delle riprese che si concludono questa sera, senza problemi per gli abitanti anzi, tanta curiosità e una ventata di novità nelle vie e nelle piazze del paese. Negli angoli più caratteristici, come accanto alla Cappella della Madonna della Mota, in questi due giorni si potevano incontrare attori, comparse, macchine da presa, fotografi. I ciak sono iniziati l’11 marzo e proseguiranno per quattro settimane fino agli inizi di aprile quasi interamente in Toscana. Numerosi sono i comuni coinvolti dal set, oltre a Figline Valdarno si girerà a Greve in Chianti, San Gimignano, Radda in Chianti, Bucine, Cavriglia e Viareggio.

Intervista aiuto regista





Il film dal titolo “Klem”, è prodotto dalla rete pubblica olandese BNNVARA in collaborazione con Toscana Film Commission. Tratto dall’omonima serie tv, andata in onda per tre stagioni dal 2017 al 2020 riscuotendo un grandissimo successo di pubblico, il film fa da epilogo alla serie, che giunge così alla sua conclusione. Le riprese sono quasi interamente ambientate in Toscana e, per una parte di queste, la scelta è caduta sul centro storico di Figline.

Abbiamo conosciuto alcuni produttori del film e l’aiuto regista Jonathan De Man italo olandese che, ha parlato del suo amore per la Toscana, non ha voluto svelarci come prevedevamo la trama che è top secret ma ci ha assicurato che ritornerà con la sua troupe a girare dalle nostre parti.