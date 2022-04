Circa 200mila euro per l’anno scolastico 2022-2023 agli asili nido privati e convenzionati

“Un contributo importante che si sostanzia in una collaborazione più ampia con i nidi privati e convenzionati al fine di offrire alle famiglie una maggiore pluralità e libertà di scelta educativa dei più piccoli.

Con gli istituti accreditati non soltanto collaboriamo ad un progetto educativo completo e armonizzato nella pluralità, ma garantiamo

un contenimento delle rette tale da consentire a tutti di accedere ad offerte diverse. A noi interessano primariamente due questioni: che l’offerta educativa nel segmento 0/6 sia libera e tutta di alta qualità e che ogni famiglia possa accedere all’offerta educativa che più condivide senza ostacoli economici”. E’ il commento del vicesindaco Lucia Tanti alla delibera di giunta che stabilisce di destinare ilcontributo di circa 200mila euro per l’abbattimento del costo delle rette dei servizi di asili nido d’infanzia privati convenzionati per l’anno scolastico 2022/2023.

“Fin dal 2007 il Comune di Arezzo stabilisce convenzioni di questo tipo – sottolinea il vicesindaco -, ma è negli ultimi anni che il contributo si è fatto più importante, proprio per garantire parità di diritti e di opportunità educative ai bambini della città e promuovere e facilitare la qualità in tutti i servizi all’infanzia del territorio”. 90 i posti disponibili, dei quali 46 riconferme, 32 per bambini in fascia Piccoli (3-12 mesi), 12 in fascia medio piccoli (12-18 mesi). I posti disponibili saranno messi a bando con la possibilità per le famiglie di esprimere le proprie preferenze.